حزب العدل يكشف عن عدد مرشحيه بانتخابات مجلس النواب 2025

تصوير- هاني رجب:



قالت دينا أبو المجد، مساعد أمين تنظيم حزب العدل، إن الحزب تقدم بأكثر من 50 مرشحًا على المقاعد الفردية، موزعين على 20 محافظة من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أبو المجد، خلال كلمتها بمؤتمر حزب العدل المنعقد للإعلان عن مرشحيه بانتخابات مجلس النواب 2025، أن الحزب يدعم قيم المواطنة وهنجد تمثيلًا لمختلف طوائف الشعب المصري، وعلى سبيل المثال لدينا 10% من مرشحينا سيدات، 18% من فئة الشباب، ما يعكس التزامنا برؤية حزب يعبر عن فئات المجتمع كافة.

وأضافت أبو المجد، بشأن توزيع الترشح على مراحل العملية الانتخابية: يشارك الحزب في أكثر من 42% من دوائر المرحلة الأولى، ويغطي ما يقرب من 27% من دوائر المرحلة الثانية، تأكيدًا على سعينا لحضور متوازن ومؤثر على امتداد الجغرافيا السياسية في مصر.

واختتمت مساعد أمين تنظيم حزب العدل: نؤمن أن هذه الانتخابات تمثل محطة مهمة في مسارنا السياسي، ونأمل أن تشهد مشاركة جادة من الجميع، لبناء برلمان قوي يعبر عن صوت المواطن.