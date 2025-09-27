مسابقة أبحاث المؤتمر العام لأدباء مصر الـ37.. شروط وتفاصيل المشاركة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر فتح باب المشاركة في مسابقته البحثية في دورته السابعة والثلاثين، دورة الأديب الكبير الراحل محمد جبريل، والمقرر عقدها في نهاية العام الحالي، تحت عنوان "الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل".

يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، رئيس المؤتمر، والشاعر والسيناريست د.مدحت العدل، وأمين عام المؤتمر الشاعر عزت إبراهيم.

ويتيح المؤتمر للباحثين المصريين من مختلف المحافظات، سواء الأكاديميين أو المهتمين بالبحث الأدبي، أو ممارسيه، المشاركة بهدف إثراء المشهد الثقافي وإتاحة الفرصة أمام الباحثين الجدد لتقديم رؤاهم، وذلك من خلال اختيار محور واحد من المحاور الستة التالية:

المحور الأول "النص الشعري ومفردات الخصوصية الثقافية"، ويهدف إلى قراءة المنجز الشعري المصري، فصيحًا وعاميًّا، عبر مراحله المختلفة، واستجلاء حضوره الفني واللغوي والاجتماعي والفكري.

ويأتي المحور الثاني بعنوان "الرواية وصراع الهويات في المجتمع المصري"، ويطرح قراءات نقدية لتناول الرواية المصرية تنوعات المجتمع وقضاياه والقيم الوافدة إليه.

ويحمل المحور الثالث عنوان "تحولات القصة القصيرة المصرية"، ويناقش آفاق الرؤية والتجريب في فن القصة القصيرة، منذ بداياته وحتى الأشكال التي أفرزتها الوسائط الحديثة.

ويركز المحور الرابع "المعالجات الدرامية للنص الأدبي"، على العلاقة بين النصوص الأدبية والوسائط الفنية المختلفة؛ مثل السينما والدراما والعروض المسرحية والفنون التشكيلية.

ويأتي المحور الخامس بعنوان "الصناعات الثقافية المصرية والقوى الناعمة"، ويتناول دور المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والمبادرات الفردية في دعم المشهد الثقافي والخصوصية الثقافية المصرية.

ويسلط المحور السادس والأخير "حضور الأدب الشعبي في المشهد الراهن"، الضوءَ على استلهام الفولكلور والتراث الشعبي في الأعمال الأدبية والدرامية ودوره في تعزيز الهوية الوطنية.

وحُددت ضوابط المشاركة في مسابقة أبحاث المؤتمر كالتالي:

أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية الفصحى، وأن يلتزم الباحث بأصول البحث العلمي، وألا يقل البحث المقدم عن3000 كلمة، ولا يزيد على 5000 كلمة، وأن يكون مكتوبًا بخط Simplified Arabic حجم خط 14، (لن ينظر إلى المكتوبة بخط اليد)، وألا يكون قد شارك الباحث ببحثه في أية جهة أخرى، أو سبق نشره بأية وسيلة من الوسائل، وعند مخالفة ذلك يحق للمؤتمر اتخاذ الإجراءات القانونية، ويقدم الباحث إقرارًا خطيًّا بالملكية الفكرية للبحث، وكونه ليس جزءًا مستلًّا من أطروحة علمية، ولم يسبق نشره أو المشاركة به في مؤتمرات سابقة، وألا يكون الباحث قد شارك في آخر دورتَين للمؤتمر، كما لا يجوز للباحث المشاركة بأكثر من بحث في المؤتمر.

وترسل الأبحاث للإدارة العامة للثقافة العامة، على البريد الإلكتروني: gocp2025@mail.com، مع إرفاق السيرة الذاتية للباحث، وذلك موعد غايته31 أكتوبر المقبل، مع العلم أن الأبحاث المقدمة ستخضع للتحكيم العلمي وَفق النهج الأكاديمي المتبع في هذا الصدد من خلال لجنة الأبحاث المنبثقة من الأمانة العامة للمؤتمر، وتنشر الأبحاث الفائزة في كتاب الأبحاث الخاص بالمؤتمر، ويتم عرضها في الجلسات البحثية، ويحصل أصحاب الأبحاث الفائزة على مكافآت مالية طبقًا للوائح المنظمة.

ويعد المؤتمر العام لأدباء مصر أحد أبرز الفاعليات الأدبية التي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويعني برصد المشهد الأدبي في ربوع الوطن، وطرح رؤى نقدية وفكرية لقضايا الثقافة المعاصرة، بمشاركة نخبة من الأدباء والباحثين والمبدعين من مختلف المحافظات.

ويُقام المؤتمر بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، برئاسة الشاعر د.مسعود شومان، وينفذ من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، برئاسة الشاعر عبده الزراع، وإدارة المؤتمرات وأندية الأدب، برئاسة الشاعر وليد فؤاد.

وتأتي الدورة السابعة والثلاثون استكمالًا لمسيرة حافلة من الحراك الأدبي والفكري، على أن يعلن قريبًا عن المحافظة المستضيفة، والتي سيتم اختيارها لتكون عاصمة الثقافة المصرية لمدة عام.

