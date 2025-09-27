14 صورة.. محافظ القاهرة يتابع إخلاء كوبري الليمون ومحيط ميدان رمسيس

التنمية المحلية تتابع التصالح والتراخيص في 20 مركزًا بالشرقية

مسؤول بـ"العدل": التحديات الاقتصادية هي الأصعب في المرحلة الحالية

حزب العدل عن مشاركته في انتخابات "النواب": أكثر من 50 مرشحًا بـ20 محافظة

عبد المنعم إمام يكشف عن توافق واسع داخل تحالف "الطريق" قبل انتخابات "النواب"

أجرى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمحيط ميدان رمسيس لمتابعة أعمال إعادة الانضباط للمنطقة المحيطة بالميدان وكوبري الليمون، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان.

رافق محافظ القاهرة، في جولته، الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

وطالب محافظ القاهرة، مدير مديرية الطرق، بسرعة الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة كوبري الليمون للحفاظ عليه كأحد معالم القاهرة الخديوية، بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم نقل ما يقارب 130 كشك، وباكية من فوق كوبري الليمون، وإزالة الإشغالات المتواجدة أعلاه، بعد نقل الباعة الجائلين لأماكن بديلة.

وشدد محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضاري للمكان.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الفترة القادمة ستشهد عملية إخلاء لكل إشغالات الباعة وسيارات الأجرة من ميدان رمسيس، ونقلها إلى أماكن حضارية ضمن أعمال اعادة الانضباط للمنطقة.

كما تفقد محافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق شبرا الرابط بين وسط المدينة ومناطق الساحل، وروض الفرج.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الأعمال التي تتم تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، وتشمل رفع كفاءة الإنارة، والرصف، والبلدورات، ودهان حوائط النفق.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه جار حاليًا استكمال أعمال تجليد حوائط النفق بالحجر الهاشمي بالشكل الذي يتناسب مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بميدان رمسيس في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الميدان.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا ومصابي حادث حريق مصبغة المحلة

أجواء خريفية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تغلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

مصر تتسلم رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية الأربعاء المقبل