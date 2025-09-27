كتب- محمد صلاح:

اختتمَ الأسبوع الذري العالمي فاعلياته في العاصمة الروسية موسكو، بتكريم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمنحه نوط الامتياز من المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روساتوم"؛ للإسهام في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية.

وشارك الدكتور محمود عصمت متحدثًا في مائدة مستديرة حول الطاقة الذرية من نظام تكنولوجي إلى رؤية عالمية جديدة، والتي رأسها الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، وكانت بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والوزراء المشاركين في القمة النووية العليا، وشارك متحدثًا في الجلسة العامة، مشيدًا بأهمية وعبقرية وتوقيت صدور قرار القيادة السياسية بدخول مصر إلى عالم التكنولوجيا النووية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية في ضوء البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وشملت المشاركة المؤتمر السنوي لمنصة دول البريكس للطاقة الذرية.

وكان الحدث الأهم على هامش فاعليات المنتدى الذري العالمي، هو مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى من ميناء مدينة سانت بطرسبورج إلى موقع المحطة النووية بالضبعة.

وحرص الدكتور محمود عصمت على عقد الاجتماع الدوري مع أليكسى ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روساتوم"، والدكتور أندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة، ورئيس شركة "آتوم ستروي إكسبورت" القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، على هامش الجلسات التي استمرّت على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين للاطمئنان على سير العمل والالتزام بالخطة الزمنية والجداول المحددة للانتهاء من المشروع الاستراتيجي النووي المصري لتوليد الكهرباء.

وحرص عصمت خلال الجلسات على التأكيد أن العلاقة تكاملية بين استراتيجيتنا الوطنية للطاقة ورؤية الدولة للاستفادة من الثروات الطبيعية؛ خصوصًا مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومزيج الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% في عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وبين الطاقة النووية، الأمر الذي أضاف إلى مشروعنا النووي لتوليد الطاقة الكهربائية بعدًا جديدًا يتعلق بتوفير الأرضية الثابتة للشبكة، تساعد على إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتضمن أمن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار، والتوسع في سياسة خفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.

