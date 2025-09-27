وزير الزراعة: يجب توحيد الجهود العربية لمواجهة تحديات الماء والغذاء

كتب- محمد نصار:

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن يوم الزراعة العربي ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو محطة لتجديد العهد على العمل المشترك، من أجل تحقيق الأمن الغذائي العربي، وضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية، يقوم على التنمية المستدامة والتضامن والتكامل.

جاء ذلك خلال كلمته، في فعاليات الاحتفال بيوم الزراعة العربي، عبر الفيديو كونفرانس، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحت شعار: "لنعمل معا على استدامة الواحات وتعزيز قدراتها على الصمود والتكيف"، بحضور الوزراء أعضاء المنظمة، وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، والبروفيسور ابراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقيادات المنظمة وممثلو جامعة الدول العربية.

وأشار "فاروق"، إلى أن ذلك اليوم يجسد الإدراك المشترك بأهمية الزراعة كركيزة أساسية للأمن القومي العربي، ووسيلة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للشعوب، لافتًا إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة الدقة، حيث أثرت التطورات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الحرب في غزة والأزمة الروسية - الأوكرانية، بشكل مباشر على استقرار منظومة الغذاء العالمية، حيث اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل وأسعار الغذاء والطاقة، فضلًا عن التغيرات المناخية، والتي أصبحت واقعًا ملموسًا يفرض تحديات غير مسبوقة تهدد مواردنا الزراعية والمائية.

وتابع وزير الزراعة، أن اختيار عنوان الاحتفال هذا العام: "نعمل معًا على استدامة الواحات وتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف" يحمل دلالة عميقة، تؤكد ضرورة العمل العربي المشترك لتعزيز قدرة مجتمعاتنا الزراعية على مواجهة الأزمات، وتطوير أنظمة إنتاج زراعي أكثر مرونة واستدامة.

وأوضح أن التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في المنطقة العربية منها ما هو متعلق بالشح المائي والتصحر وتدهور الأراضي وتفتيت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، فضلًا عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، التي تواجهنا جميعًا حاليًا ومستقبلًا خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والاعاصير، وما تخلفه من ازمات غير عادية، مشيرًا إلى وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي، واستمرار اتباع نظم زراعية تقليدية في بعض المناطق، يضاف إلى ذلك المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق الأخرى.

وأكد "فاروق"، أن مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أولت اهتمامًا بالغًا بقضية الأمن الغذائي، باعتبارها أولوية استراتيجية، حيث تم تنفيذ مشروعات قومية كبرى للتوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الصادرات الزراعية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كسلة غذاء قادرة على دعم جهود التكامل الزراعي العربي.

واستطرد الوزير، أن من بين هذه الإجراءات التي عملت مصر على اتخاذها: تنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع الأسرية خاصة في المناطق الهامشية والهشة، كذلك الاهتمام بإنشاء المخازن الاستراتيجية لدعم احتياطي الأمن الغذائي العربي كإطار للعمل الإنساني والتنموي بين الدول العربية لضمان قدرة النظام الغذائي على الصمود، وكذلك لتكون آلية استجابة للطوارئ لمعالجة الجوع وسوء التغذية في ضوء الكوارث والأزمات التي قد تتعرض لها الدول العربية الشقيقة.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات أيضًا، تطبيق التكنولوجيات الزراعية مع الاهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنها تحقق قيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول العربية وتوفر التكنولوجيا وفرص العمل، إضافة إلى تعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية والعمل على إزالة العوائق الفنية لتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول العربية.

وأكد وزير الزراعة، أنه انطلاقًا من رؤية مصر ، فإنه يجب توحيد الجهود العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي، وتبادل الخبرات والتقنيات الزراعية بين دولنا العربية، لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، فضلًا عن تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لدعم قدرتنا على التكيف والصمود، إضافة إلى تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية باعتبارها منصة دائمة للتعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

وفي سياق متصل، أعرب الوزراء المشاركون في الاحتفال، عن تقديرهم لتوصيات جمهورية مصر العربية، لتوحيد الجهود، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكات، والتكامل فيما بينهم.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحتفل كل عام بيوم الزراعة العربي، الذى يوافق ذكرى مباشرة المنظمة لأعمالها عام 1972.

