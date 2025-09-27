مذكرة تفاهم بين مصر وألمانيا لتأهيل العمالة المصرية

بيان من العمل بشأن الدورة التدريبية الثالثة لمهنة "مساح عام" لخريجي الآداب

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العمل، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ممثلة في اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية "vbw"، وذلك بمقر اتحاد الصناعات بالولاية.

وقع المذكرة نيابة عن وزير العمل، السفير محمد البدري سفير مصر في ألمانيا، وعن الجانب الألماني بيرترام بروسارت الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات بولاية بافاريا.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية خلال زيارته الحالية لألمانيا، والمهندس أحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك.

كما شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعد توقيع وزارته اتفاق تعاون مماثل مع اتحاد صناعات بافاريا.

وأكد وزير العمل، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتنقل الأيدي العاملة المصرية، من خلال تنظيم انتقال العمالة إلى ولاية بافاريا وفقًا لاحتياجات سوق العمل هناك من حيث الأعداد والمهن والقطاعات.

وأضاف أن الجانب البافاري سيتولى تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الألماني بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المعمول بها في ألمانيا.

كما تتضمن المذكرة توأمة عدد من مراكز التدريب المهني في مصر مع نظيراتها في بافاريا لتأهيل العمالة بما يتوافق مع متطلبات السوق الألماني.

وأعرب وزير العمل، في كلمة له عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن تقديره للجهود المشتركة التي أسفرت عن توقيع الاتفاق، مؤكدًا أن المذكرة ستوفر فرص عمل لائقة للشباب المصري وتسد احتياجات سوق العمل في بافاريا من العمالة الماهرة.

كما شدد على أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتعاون يمكن تعميمه في ولايات ألمانية أخرى ودول أوروبية، بما يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع مشترك قريبًا لبحث آليات تفعيل المذكرة ووضع خطط تنفيذية تضمن تحقيق أهدافها على أرض الواقع.

ومن جانبه، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس، عن سعادته بتوقيع "خطاب النوايا" مع اتحاد صناعات بافاريا لتعزيز الشراكة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

وأكد أن الاتفاق لا يمثل مجرد تعاون رسمي، بل يعد جسرًا للتواصل بين مصر وألمانيا قائمًا على الثقة والرؤية المشتركة لمستقبل الشباب.

كما شاركت في فعاليات التوقيع من جانب وزارة العمل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

