إعلان

الرئيس السيسي: محدش يقدر يأذي مصر

كتب- حسن مرسي:

06:30 م 26/09/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الأكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر لا تتآمر على أحد، وشعبها مسالم بطبعه، لكنه عصيٌّ على الإيذاء.

خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال السيسي: "دائماً لدينا ثقة في الله... ثقة في عدالة موقفنا، مصر لا تتآمر على أحد، وأن الشعب المصري مسالم بطبعه، ولكن محدش يقدر يأذي مصر".

وثمن الرئيس السيسي مستوى الوعي والاستيعاب الكبير الذي أبداه أبناء الشعب المصري في تعاملهم مع التحديات الحالية، مؤكداً أن المنطقة تعيش لحظة فارقة تتطلب تقديراً دقيقاً ودراسة متأنية لكل خطوة، حيث إن أي خطأ في التقدير قد يؤدي إلى عواقب غير محسوبة.

وشدد الرئيس على أن التحديات الراهنة تستدعي فهماً عميقًا ووعيًا مستنيرًا، معربًا عن فخره واعتزازه بالجيش المصري وشعب مصر الذي ظل صامدًا أمام كل التحديات.

وأشاد الرئيس بالصلابة التي أظهرها الشعب المصري منذ عام 2011، رغم ما واجهه من مؤامرات ومكائد كان ثمنها باهظاً.

وأكد أن الزيارات المتكررة للأكاديمية تهدف إلى متابعة أوضاع الدارسين والبرامج التطويرية التي تنفذها الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتوجه الرئيس بالتحية والتقدير لطلاب الأكاديمية العسكرية، داعياً إياهم إلى الحفاظ على وعيهم ومعنوياتهم العالية وأملهم في الله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي مصر الأكاديمية العسكرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا
شاهد لحظة انسحاب الدبلوماسيين أثناء خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة