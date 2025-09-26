الرئيس السيسي: محدش يقدر يأذي مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر لا تتآمر على أحد، وشعبها مسالم بطبعه، لكنه عصيٌّ على الإيذاء.

خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال السيسي: "دائماً لدينا ثقة في الله... ثقة في عدالة موقفنا، مصر لا تتآمر على أحد، وأن الشعب المصري مسالم بطبعه، ولكن محدش يقدر يأذي مصر".

وثمن الرئيس السيسي مستوى الوعي والاستيعاب الكبير الذي أبداه أبناء الشعب المصري في تعاملهم مع التحديات الحالية، مؤكداً أن المنطقة تعيش لحظة فارقة تتطلب تقديراً دقيقاً ودراسة متأنية لكل خطوة، حيث إن أي خطأ في التقدير قد يؤدي إلى عواقب غير محسوبة.

وشدد الرئيس على أن التحديات الراهنة تستدعي فهماً عميقًا ووعيًا مستنيرًا، معربًا عن فخره واعتزازه بالجيش المصري وشعب مصر الذي ظل صامدًا أمام كل التحديات.

وأشاد الرئيس بالصلابة التي أظهرها الشعب المصري منذ عام 2011، رغم ما واجهه من مؤامرات ومكائد كان ثمنها باهظاً.

وأكد أن الزيارات المتكررة للأكاديمية تهدف إلى متابعة أوضاع الدارسين والبرامج التطويرية التي تنفذها الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وتوجه الرئيس بالتحية والتقدير لطلاب الأكاديمية العسكرية، داعياً إياهم إلى الحفاظ على وعيهم ومعنوياتهم العالية وأملهم في الله.