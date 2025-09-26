أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية كان كاشفًا، مشددًا على التزام مصر بالعمل بكل إخلاص لوقف الحرب في غزة وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.

كما أشار خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى الاعتداءات التي طالت بعض السفارات المصرية في الخارج، موضحاً أن جزء منها نابع من جهل البعض وجزء أخر من لؤم ومكر من أهل الشر، مؤكداً أن مصر لا تتآمر على أحد، وأن الشعب المصري مسالم بطبعه، لكنه عصيٌّ على الإيذاء، وأنه لن يتمكن احد من إلحاق الآذى بمصر.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الأوضاع الإقليمية بما في ذلك حرب غزة، تسببت في خسارة قناة السويس حوالي 9 مليارات دولار، متابعًا: "إحنا مسالمين أكيد ولكن محدش بفضل الله وقوته يقدر يعرض مصر للأذى، وعندنا ثقة في الله بأمانة موقفنا".

وأكد السيسي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، داعيًا إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي تغلبت على تحدياتها بالصبر والإصرار، مؤكدًا أن هذه التجارب يمكن أن تقدم دروسًا قيمة لفهم الظروف الحالية.

وتابع الرئيس السيسي، أن الدول لا تعيش في معزل عن بعضها، حيث تأثرت مصر بتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى حرب غزة، مؤكدًا أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قادر على التدخل لإيقاف تلك الحرب.

وشدد السيسي على أن الأوضاع الأمنية في مصر مستقرة، لكنه أكد أن الوعي الوطني هو الرهان الأكبر في ظل الظروف الإقليمية المعقدة التي تمر بها المنطقة، والتي وصفها بأنها تقف عند مفترق طرق.

وأشار إلى أن ردود الفعل التي ترصدها أجهزة الدولة مطمئنة، معربًا عن أمله في استمرار زيادة الوعي لتعزيز إرادة وقوة مصر في مواجهة التحديات.