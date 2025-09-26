إعلان

بالتفاصيل.. "التعليم" تعلن بدء توزيع الوجبات المدرسية الأحد المقبل

كتب - أحمد الجندي:

02:26 ص 26/09/2025

أرشيفية

وجهت مديريات التربية والتعليم، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، ببدء استلام وتوزيع الوجبات المدرسية لتلاميذ مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 28 سبتمبر 2025.

وجبة رياض الأطفال

أوضح الخطاب أن وجبة تلاميذ رياض الأطفال تتكون من باكو بسكويت بالعجوة (80 جرامًا) بالإضافة إلى باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا (40 جرامًا)، وتبلغ قيمة الوجبة 12.375 جنيهًا.

وجبة المرحلة الابتدائية

وتتضمن وجبة طلاب المرحلة الابتدائية أحد البدائل التالية: (باكو بسكويت 80 جرامًا بالعجوة أو سادة، أو ويفر 45 جرامًا، أو 2 باكو 20 جرامًا)، بالإضافة إلى باكو بسكويت سادة (40 جرامًا)، بنفس قيمة الوجبة.

تعليمات مشددة

وشددت التعليمات على أن جميع الوجبات من إنتاج شركة "سايلو فودز"، ويجب استلامها في كراتين مغلقة وسليمة. كما نبهت على المدارس بعدم استلام أي وجبات جديدة يوم الخميس من كل أسبوع، والاكتفاء بتوزيع الكميات المتبقية لضمان عدم وجود فائض.

الخطاب

