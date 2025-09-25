إعلان

نوال الدجوي تخطف الأنظار في ختام ملتقى "أولادنا"

كتب : مصراوي

09:59 م 25/09/2025
    الدكتورة نوال الدجوي (4)
    الدكتورة نوال الدجوي (2)
    الدكتورة نوال الدجوي (3)

كتب- محمد شاكر:

أقيمت مساء اليوم فعاليات حفل ختام ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة، بدار الأوبرا المصرية.

وشهدت فعاليات الختام صعود الدكتورة نوال الدجوي إلى خشبة المسرح لتسليم جائزتها للفائزين من المواهب الشابة المشاركة في الدورة الحالية.

حيث حرصت الدجوي على تهنئة الفائزين والتأكيد على أن الملتقى يمثل رسالة إنسانية وفنية مهمة تعكس قدرات وإبداعات الأطفال والشباب من ذوي الهمم، مشيرة إلى أن دعم هذه الفئة المتميزة واجب وطني ومجتمعي.

ونال المشهد تصفيقًا حارًا من الحضور الذين أعربوا عن تقديرهم لدور الملتقى في دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز طاقاتهم الفنية والإبداعية في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن ملتقى أولادنا يُقام سنويًا بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، ويعد منصة مهمة لعرض الفنون والمهارات الخاصة بأبناء هذه الفئة الملهمة، بما يسهم في نشر ثقافة التقبل والإلهام بين أفراد المجتمع .

حفل ختام ملتقى أولادنا ذوي القدرات الخاصة دار الأوبرا المصرية الدكتورة نوال الدجوي ذوي الهمم

