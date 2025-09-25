أكد اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن المنطقة الحرة العامة بالمحافظة حققت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث توسعت مساحتها من 110 أفدنة في عام 1995 إلى 472 فدانًا اليوم، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن عدد المشروعات في المنطقة الحرة ارتفع من 75 مشروعًا إلى 165 مشروعًا قائمًا، مع خطط لتشغيل 5 مشروعات جديدة قريبًا، مما يعزز مكانة الإسماعيلية كوجهة صناعية وتجارية.

وأشار جلال إلى أن هذا النمو يعود إلى المشروعات القومية الكبرى مثل محور 30 يونيو ومينائي السخنة وشرق بورسعيد، التي ساهمت في تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات.

وتابع محافظ الإسماعيلية، أن إدراج المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس ضمن خطط التنمية بالمحافظة سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، مؤكدًا أن هذه الجهود جعلت الإسماعيلية مركزًا محوريًا في استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعات التصديرية وتوفير فرص العمل.

وشدد جلال على استجابة المحافظة السريعة لاحتياجات المواطنين، حيث وجه بتشكيل لجنة هندسية استشارية من نقابة المهندسين لمعاينة عمارتي الإسكان الاقتصادي (رقم 8 و9) بحي ثانٍ الإسماعيلية، والتي تضم 64 أسرة و17 محلًا تجاريًا.

وأشار إلى أن هذه اللجنة ستعد تقريرًا فنيًا شاملًا عن الحالة الإنشائية للعمارتين، بهدف ضمان سلامة السكان وتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدًا التزام المحافظة بحل مشكلات المواطنين بسرعة وكفاءة.