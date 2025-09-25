أعلن الدكتور محمد فكري نائب رئيس جامعة الأزهر، استقالته من منصبه، بعد دقائق من انفراد مصراوي بخبر استقالته.

وقال عبر صفحته على فيسبوك:"نظرا لما يتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من إساءة لشخصي كنائب لرئيس الجامعة لفرع البنات ومن افتراءات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة فحفاظا علي سمعتي وسمعة أسرتي الكريمة، تقدمت بإستقالتي اليوم من هذا المنصب، بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾..

وتابع:"وأشكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف علي ثقته الغالية لتعييني نائبا لرئيس الجامعة لمده أربع سنوات وأيضا ثقته لتجديد التعيين لفتره ثانية وأشكره علي دعمه لي خلال الفترة التي قضيتها وأشكر كل من عملت معهم خلال فترتي الساده النواب والسيد أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين و المديرون و السادة العمداء الأفاضل والاساتذة زملائي الأعزاء والسادة الموظفين والعمال، فكنت ومازلت خادما لهذه المؤسسة العريقة مؤسسة الأزهر الشريف وأتشرف بإنتمائي إليها كإبن مخلص

وأتمني مزيدا من التطوير لمؤسستنا، وربنا يولي من يصلح، حفظ الله الأزهر الشريف وشيخه وجميع منسوبيه، محمد فكري خضر، إبن الأزهر الشريف".

