كشف مصدر مطلع، أن الدكتور محمد فكري نائب جامعة الأزهر لفرع البنات تقدم باستقالته من منصبه قبل قليل، للدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة في مكتبه بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر، بعد ٥ أشهر من التجديد له بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر استدعى الدكتور محمد فكري نائب فرع البنات قبل قليل لمكتبه وطالبه بتقديم استقالته على الفور بعد أن قُدّمت شكاوى ضده من بعض العاملين بفرع البنات ورصد بعض المخالفات ، يجرى التحقيق فيها حاليا، بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأشار المصدر إلى أن جامعة الأزهر شكّلت ظهر اليوم لجنة داخلية مكونة من "محمد عبدالخالق الأمين العام للجامعة، واللواء باسم قمر مدير أمن الجامعة، ومدير المشتريات والمخازن، وعضو من المكتب الفني لرئيس الجامعة، ومدير الشئون الإدارية، ومدير شئون تعليم فرع البنات، لفحص المكتب الخاص بالدكتور محمد فكري ومدير مكتبه والسكرتارية الخاصة به"، وانتهت إلى غلق هذه المكاتب، وتغيير الأقفال الخاصة بها.

ولفت المصدر، إلى أن الدكتور محمد فكري نائب رئيس جامعة الأزهر جمع قبل قليل متعلقاته من المكتب وتم إخلاؤه بالكامل، وغادر مبنى إدراة الجامعة قبل قليل.

ونوه المصدر إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الشئون القانونية بجامعة الأزهر لفحص الشكاوى التي قدمت ضد الدكتور محمد فكري نائب فرع البنات، وفحص كل المتعلقات داخل مكتبه، لإصدار قرار بشأنه، خاصة أنه يعمل أستاذا بكلية طب الأسنان بنين، وتولى منصب عميد الكلية قبل أن يعين نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات.