كتبت- منال المصري:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026.

وتطرّق اللقاء،ج وفق بيان الوزارة اليوم، إلى الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية، وأهمية ضمان تعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة لها، بما يدعم تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية وتنفيذ المبادرات التنموية المستدامة.

من ناحيتها، شددت المشاط على أن خطط تنمية قطاع الشباب والرياضة تستهدف تعزيز الأنشطة الشبابية على مختلف المستويات، وإطلاق المهارات الإبداعية، ورعاية الموهوبين، فضلًا عن تطوير المشاركة المصرية في البطولات الدولية.

وكشفت وزيرة التخطيط أن خطة 2025/2026 تتضمن استكمال 185 مشروعًا بقطاع الشباب باستثمارات تبلغ 625 مليون جنيه، إلى جانب 175 مشروعًا بقطاع الرياضة بإجمالي استثمارات مقترحة تصل إلى 627 مليون جنيه.

كما تناولت الوزيرة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أعلنتها الحكومة في 7 سبتمبر الجاري، موضحة أنها تشكّل إطارًا جامعًا يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتقدّم خارطة طريق للتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية.

وأضافت أن الوزارة تتابع تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، والتي تستهدف قياس أثر البرامج التنموية عبر مؤشرات دقيقة، وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة ملتزمة بالتنسيق المستمر مع وزارة التخطيط لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، بما يسهم في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية وتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا التعاون يعزز سرعة الإنجاز ويرفع كفاءة التنفيذ، متماشيًا مع أولويات الدولة في دعم قطاعي الشباب والرياضة باعتبارهما ركيزة أساسية للتنمية.