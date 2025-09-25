موسكو - محمد صلاح

انطلقت اليوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو فعاليات أسبوع الذرّة العالمي بمشاركة واسعة من قادة دول ورؤساء وزراء ووزراء الطاقة، إلى جانب مسؤولين بارزين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يناقش المنتدى مستقبل الطاقة النووية ودورها في دعم التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.

ويشارك في هذا الحدث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلًا عن مصر، حيث أكد خلال مشاركته أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ويتضمن البرنامج عقد الجلسة العامة الرئيسية التي تشهد توقيع انضمام دول جديدة إلى منصة الطاقة النووية لدول "البريكس"، فضلًا عن انطلاق المؤتمر السنوي للمنصة، الذي يركز على أحدث التطورات التكنولوجية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يجري وزير الكهرباء، على هامش الفعاليات، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الروس والقائمين على تنفيذ البرنامج النووي المصري، إلى جانب اجتماعات مع ممثلي شركات صناعة المهمات النووية لبحث آفاق توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية.

ويُعدّ أسبوع الذرة العالمي أحد أبرز الفعاليات الدولية في قطاع الطاقة النووية، حيث يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء لبحث سبل تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية العالمية.