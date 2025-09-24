وزارة العمل: 60 فرصة عمل للفتيات بإحدى شركات القطاع الخاص

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة العمل عن إتاحة 60 فرصة عمل جديدة للفتيات، في إطار جهودها المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص لائقة للشباب، وذلك بالتعاون مع شركتي مونديالز إيجيبت فودز وراشدين إيجيبت للتجارة.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، أن فرص العمل متاحة للحاصلات على مؤهل عالٍ أو متوسط، بشرط ألا يزيد عمر المتقدمة عن 30 عامًا، مع التمتع بمهارات تواصل جيدة، ويُفضل وجود رخصة قيادة خاصة.

وأضافت أن التقديم يتم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: اضغط هنا

ودعت وزارة العمل الراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقديم، مؤكدة أن هذه الفرص تمثل إضافة متميزة لدعم تشغيل الفتيات وتمكينهن اقتصاديًا.