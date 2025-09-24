إعلان

وزارة العمل: 60 فرصة عمل للفتيات بإحدى شركات القطاع الخاص

كتب : مصراوي

02:25 م 24/09/2025

وزارة العمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة العمل عن إتاحة 60 فرصة عمل جديدة للفتيات، في إطار جهودها المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص لائقة للشباب، وذلك بالتعاون مع شركتي مونديالز إيجيبت فودز وراشدين إيجيبت للتجارة.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، أن فرص العمل متاحة للحاصلات على مؤهل عالٍ أو متوسط، بشرط ألا يزيد عمر المتقدمة عن 30 عامًا، مع التمتع بمهارات تواصل جيدة، ويُفضل وجود رخصة قيادة خاصة.

وأضافت أن التقديم يتم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: اضغط هنا

ودعت وزارة العمل الراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقديم، مؤكدة أن هذه الفرص تمثل إضافة متميزة لدعم تشغيل الفتيات وتمكينهن اقتصاديًا.

d6ba2064-4b70-4a69-a891-15dacd89614d

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العمل 60 فرصة عمل للفتيات القطاع الخاص

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة