الخدمات البيطرية: 8 آلاف زيارة تقصي نشط خلال أغسطس

كتب- محمد سامي:

كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نتائج خطة الرصد الإكلينيكي النشط خلال شهر أغسطس الماضي، والتي تضمنت أكثر من 8 آلاف زيارة ميدانية للمزارع والمنازل والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، والحد من مخاطر الأمراض الوبائية.

وأوضح "الأقنص" أن خطة التقصي تستهدف تعزيز منظومة الإنذار المبكر والكشف السريع عن أي بؤر مرضية، بما يدعم إجراءات الاستجابة الفعّالة، ويحافظ على الصحة العامة والأمن الغذائي.

وأضاف أن فرق الترصد الوبائي للأمراض نفذت خلال أغسطس نحو 8,336 زيارة للمزارع والمنازل، إلى جانب 40 زيارة لأسواق الحيوانات، شملت 1,254 قرية. وأسفرت أعمال التقصي عن مناظرة أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور، حيث تم فحص 78,038 رأس أبقار، و43,684 رأس جاموس، و46,600 رأس أغنام، فضلًا عن 42,303 رأس ماعز، و1,994 رأس جمال، و5,112 رأس دواب، إضافة إلى 292,661 من الدواجن.