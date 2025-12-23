وزير الصحة: مواطنة عراقية أشادت بانخفاض أسعار الكشف في مصر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً قصوى لتحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى صدور توجيهات رئاسية ببدء الإعداد للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية "حياة كريمة".

وقال الوزير، خلال لقاء خاص مع قناة "صدى البلد"، إن مشروعات "حياة كريمة" تمثل برهاناً ساطعاً على التغيير الإيجابي الملموس، حيث أحدثت نقلة نوعية عبر توفير وحدات صحية ومدارس ومحطات مياه وصرف صحي، وهي نماذج خدمية تمس جوهر حياة المواطن اليومية.

وفي سياق حديثه عن جودة الخدمات، أوضح عبد الغفار أن تحويل الوضع من مستوى "سيئ" إلى مستوى "مقبول" يعد تحركاً جيداً، ويتم رصد هذا التحسن من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المتاحة في محيطهم السكني.

وتابع قائلا: "عندما ننظر في عيون الأطفال نرى مستقبل مصر، ونلمس ثمار الجهد الجماعي للمنظومة التعليمية والصحية"، مؤكداً أن تقديم رعاية متميزة لهؤلاء الصغار يمثل شعاع أمل جديد ينير طريق البلاد نحو المستقبل.

وحول التكلفة الرمزية للخدمات الصحية، روى الوزير واقعة لمواطنة عراقية أعربت عن دهشتها وإعجابها بمستوى المنظومة الصحية في مصر، قائلاً: "المواطنة فوجئت بأن سعر الكشف الطبي هو 5 جنيهات فقط، وهو مبلغ زهيد جداً عند مقارنته بالعملات الدولية أو حتى بتكلفة الخدمة في بلادها".

وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية الكبرى، ذكر وزير الصحة أن الدولة نجحت في تحقيق إنجاز ضخم بإنهاء قوائم الانتظار في الجراحات الدقيقة والخطيرة، مثل جراحات القلب المفتوح والصدر، وذلك بهدف رفع المعاناة عن كاهل المرضى.

واختتم عبدالغفار، أن إنهاء هذا الملف كان تحدياً كبيراً تم إنجازه بنجاح، مشدداً على أن العمل مستمر لمواجهة باقي التحديات القائمة في القطاع الصحي لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصري.