وزير التعليم: انخفاض "بيزنس السناتر" بنسبة 60%

كتبت -داليا الظنيني :

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تمضي قدماً في خطة تطوير شاملة للمناهج الدراسية، مشيراً إلى أن لغة الأرقام والمؤشرات الميدانية تعكس تراجعاً ملحوظاً في "بيزنس" الدروس الخصوصية والكتب الخارجية نتيجة عودة الثقة في دور المدرسة.

وقال الوزير خلال لقائه بالإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، إن الوزارة نجحت في تحديث مناهج اللغة العربية حتى الصف الثاني الإعدادي، واللغة الإنجليزية من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، موضحاً أن منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي تم تطويره بالكامل بالتعاون مع اليابان، ليصبح مطابقاً للمنهج الياباني العالمي، مع وجود خطة لتعميم هذه التجربة على مدار 5 سنوات.

أوضح عبد اللطيف أن نواتج التعلم ثابتة، ولكن التغيير الجذري استهدف "طرق الشرح" التي كانت تمثل تعقيداً أمام الطلاب، حيث تعتمد الكتب الجديدة أساليب مبسطة تضمن الإتقان الحقيقي.

وتابع قائلا: "أصدرنا كتيبات تقييمات أسبوعية وصفية وواجبات منزلية تُوزع مجاناً في المدارس الحكومية بجوار كتاب المدرسة، وذلك لتوفير محتوى تعليمي متكامل يغني الطالب تماماً عن شراء الكتب الخارجية التي تُقدر تجارتها بالمليارات".

،وأشار الوزير إلى قرار ضم اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية، قائلاً: "من غير المقبول أن يكون الطالب المصري ضعيفاً في لغته الأم، وكان لابد من إرسال رسالة قوية للطلاب بأهمية هذه المواد وعدم اعتبارها ثانوية أو خارج المجموع".

وفى سياق متصل، كشف الوزير عن انخفاض حجم العمل في مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60% نتيجة انتظام الطلاب في المدارس خلال الفترة الصباحية، مؤكداً أن الهدف هو حصر العملية التعليمية بالكامل داخل أسوار المدرسة مع معلمي الوزارة.

وأضاف عبد اللطيف أن الوزارة تعكف حالياً على إنشاء منصة رقمية موحدة شاملة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجانب الياباني، لتكون مرجعاً تعليمياً ذكياً يخدم الطالب والمعلم على حد سواء.