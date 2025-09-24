يستعد جاليرى المشهد بالزمالك، لافتتاح النسخة الثالثة من معرض المشهد اليوم الأربعاء، بحضور نخبة كبيرة من الفنانين والمهتمين والمتابعين.

لذلك الحدث الهام منذ انطلاق أولى دوراته بجاليرى المشهد حيث يعد ذلك المعرض عين متابعة لمجريات الحركة التشكيلية المصرية الانية حتى صار محط أنظار جمهور المتابعين لإبداعات الفنانين المصريين بمختلف أجيالهم وتوجهاتهم

وقال الفنان إيهاب اللبان، معد المعرض أن النسخة المزمع افتتاحها من معرض المشهد مستمرة فى تقديم مختلف مكونات الحركة التشكيلية المصرية بهدف رصدها بشكل دورى قادر على بناء ملامح تلك الفترة وتوثيقها لكى تصبح مرجعا أمينا فى المستقبل لكافة الدارسين والمهتمين بمتابعة حركة الفن المصرى ومحتواها فى كافة المراحلة الزمنية حيث يقدم المعرض 26 فنانا من أهم الفنانين المصريين بتجاربهم القيمة وخبراتهم المشهودة

يضم المعرض المعرض أعمال كل من الفنانينى أحمد قاسم، أسماء الدسوقى، أسماء النواوى، السيد عبده سليم، أيمن السمرى، أيمن لطفى، إسلام عبدالله، جيهان سليمان، حسن كامل، رغدة المهندس، سلمى العشرى، شريف عبد البديع، صلاح بيصار، صلاح حماد، طارق الكومى، عادل ثروت، عبد الرحمن العجوز، عبد العزيز صعب، فتحى عفيفى، كمال عبيد، محمد العلاوى، محمود حامد، معتز الصفتى، منى مدحت، نهى ناجى، وجيه وهبة، ويستمر المعرض حتى 25 اكتوبر 2025.

