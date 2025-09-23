تعديلات جديدة على عدد من القطارات وامتداد أخرى - مستند
كتب- محمد نصار:
سكك حديد مصر
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات انضمامية جديدة بشأن تشغيل عدد من القطارات وامتداد مسير أخرى.
وتضمنت التعليمات الانضمامية وفق مستند حصل عليه مصراوي، ما يلي:
- تشغيل قطاري 930-929 "خدمة جديد"، بعربات فاخرة من القاهرة إلى أسيوط والعكس.
- امتداد مسير قطاري 927-926 على خط القاهرة - الإسكندرية، لمحطة أسيوط والعكس.
