تعديلات جديدة على عدد من القطارات وامتداد أخرى - مستند

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات انضمامية جديدة بشأن تشغيل عدد من القطارات وامتداد مسير أخرى.

وتضمنت التعليمات الانضمامية وفق مستند حصل عليه مصراوي، ما يلي:

- تشغيل قطاري 930-929 "خدمة جديد"، بعربات فاخرة من القاهرة إلى أسيوط والعكس.

- امتداد مسير قطاري 927-926 على خط القاهرة - الإسكندرية، لمحطة أسيوط والعكس.

