تعديلات جديدة على عدد من القطارات وامتداد أخرى - مستند

كتب- محمد نصار:

12:23 م 23/09/2025

سكك حديد مصر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات انضمامية جديدة بشأن تشغيل عدد من القطارات وامتداد مسير أخرى.

وتضمنت التعليمات الانضمامية وفق مستند حصل عليه مصراوي، ما يلي:

- تشغيل قطاري 930-929 "خدمة جديد"، بعربات فاخرة من القاهرة إلى أسيوط والعكس.

- امتداد مسير قطاري 927-926 على خط القاهرة - الإسكندرية، لمحطة أسيوط والعكس.

تعليمات رقم ٣١ لعام ٢٠٢٥ بشأن تشغيل قطاري ٩٣٠ و ٩٢٩ وامتداد قطاري ٩٢٧و٩٢٦_page-0002تعليمات رقم ٣١ لعام ٢٠٢٥ بشأن تشغيل قطاري ٩٣٠ و ٩٢٩ وامتداد قطاري ٩٢٧و٩٢٦_page-0003تعليمات رقم ٣١ لعام ٢٠٢٥ بشأن تشغيل قطاري ٩٣٠ و ٩٢٩ وامتداد قطاري ٩٢٧و٩٢٦_page-0001

سكك حديد مصر القطارات تعديل علي القطارات

