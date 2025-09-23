إعلان

بدء توافد نواب "الشيوخ" لاستخراج كارنيهات العضوية

كتب- نشأت علي:

12:23 م 23/09/2025

مجلس الشيوخ

استقبل مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، النواب الجدد، واستخرج نحو 15 عضوًا كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الثاني 2025 .

واستقبلت اللجان، التي خصصتها الأمانة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، صباح اليوم، عددًا من الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ؛ لاستخراج كارنيهات العضوية، وتفعيل البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف .

وأكد عتمان أن المجلس سيستمر في استقبال الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية عن قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا.

وحرص الأعضاء الجدد على دخول قاعة المجلس المخصصة لعقد الجلسات البرلمانية، والمكتبة البرلمانية.

