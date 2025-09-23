محمد عبدالناصر:

طرحت وزارة الإسكان خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، الآلاف من الشقق والأراضي، لمختلف شرائح المجتمع في كل المدن الجديدة، فمنذ 2014 وحتى الآن تم طرح أكثر من 360 ألف قطع أرض وما يقرب من 850 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، في محاولة لسد حجز الفجوة العقارية المتواجدة في السوق.

ومع كل طرح جديد من وزارة الإسكان، يتم التأكيد على أن هذا الطرح يأتي بهدف محاربة التجار والسماسرة والقضاء على الأوفر برايس الخاص بالشقق والأراضي.

لكن في الطروحات التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية في شقق الإسكان المتميز وأراضي مشروع مسكن ومشروعات بيت الوطن، عرض الحاجزين الوحدات والأراضي للبيع فور تخصيصها لهم بساعات مع إضافة أوفر برايس.

مصراوي، رصد حركة الأوفر برايس للمشروعات التي تم طرحها مؤخرا، حيث تبين أن الأوفر برايس يختلف من مدينة إلى آخرى وكذلك في المشروعات أيضًا، ونسبة سداد المقدم والمدفوع من ثمن الوحدة، حيث وصل لأقل أوفر برايس لـ 350 ألف جنيه والأعلى لأكثر من 2 مليون جنيه.

شقق الإسكان المتميز البداية

كانت من شقق الإسكان المتميز التي تم طرحها في مدينة العبور على مرحلتين خلال 2024، حيث وفرت وزارة الإسكان أكثر من 2000 وحدة سكنية تشطيب كامل بسعر تراوح من 710 ألف جنيه وحتى 850 ألف جنيه بمقدم 60 ألف جنيه فقط والسداد على 7 سنوات.

وبعد تخصيص الشقق في الإسكان المتميز وصل الأوفر برايس لـ 350 ألف جنيه بجانب سداد ثمن الوحدة كاش أو الاستكمال وفقا لنظام التقسيط، وبهذا تكون الوحدة بحوالي 1.1 مليون وحتى 1.2 مليون.

أما الأوفر برايس في شقق الإسكان الاجتماعي التي تم تسليمها مؤخرا تراوح بين 250 ألف وحتى 600 ألف جنيه بجانب دفع ما تم سداده للحاجز الأساسي واستكمال نظام التقسيط، علما بأن البيع في هذه المشروع مخالف لشروط التعاقد، حيث يتم بيع شقق الإسكان الاجتماعي بعد التنازل عنها في الجهاز وسداد كافة الرسوم المطلوبة.

فبعد أن خصصت الوزارة الشقق بسعر وصل بشكل متوسط لـ 300 ألف جنيه للمساحة الـ 90 مترا يتم عرضها للبيع الآن بـ 550 إلى 800 ألف جنيه بجانب استكمال باقي الأقساط، ومن أهم المناطق التي يتم بيع شقق الإسكان الاجتماعي هي مناطق الـ 800 فدان وغرب المطار في أكتوبر الجديدة، ودهشور ومنطقة 557 عمارة في حدائق أكتوبر.

وفي مدن مثل بدر وحدائق العاصمة والشروق ارتفع سعر شقق الإسكان الاجتماعي بشكل كبير خاصة بعد تشغيل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية حيث وصل الأوفر برايس لـ 400 ألف جنيه مع استكمال باقي الأقساط على الوحدة.شقق جنة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة:كما تم رصد ارتفاع الأوفر برايس بشكل كبير في واحد من أهم مشروعات وزارة الإسكان، وهو مشروع جنة للإسكان الفاخر، وكان أعلى أوفر برايس في مدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد.

ووصلت الشقة الـ 150 مترا مليون و800 ألف جنيه من وزارة الإسكان، أما الأوفر برايس وصل لـ 1.3 مليون وحتى 1.6 مليون، أي أن هذه الشقق تباع الآن لـ 3 ملايين وحتى 3.4 مليون، بينما يكون الأوفر برايس أقل في مدن مثل الشروق و6 أكتوبر والمنصورة الجديدة والذي وصل بشكل متوسط لـ 900 ألف وحتى مليون و100 ألف جنيه.

أراضي الأفراد وبيت الوطن:

الأوفر برايس لم يتوقف عند الشقق فقط، بل أصبح أعلى في الأراضي المخصصة للأفراد خاصة مشروعات بيت الوطن التي تم طرحها للمصريين العاملين في الخارج.

الأوفر برايس على الأراضي متواجد في مدينة الشيخ زايد في القطع المتوسطة، وصل الآن لـ 3 ملايين جنيه، كما يشترط أصحاب هذه الأراضي الحصول على جزء من ثمن الأرض بالدولار، لأن أراضي المصريين في الخارج يتم سداد كامل ثمنها بالدولار لوزارة الإسكان.

أما في مدينة حدائق أكتوبر و6 أكتوبر وصل الأوفر برايس للقطع الـ 500 متر حتى 1200 متر لـ مليون و700 ألف جنيه.

ووصل أعلى أوفر برايس على الأراضي الآن في مدينة القاهرة الجديدة على الأراضي الأكثر تميزا حيث سجلت قطعة الأرض 10 ملايين جنيه فيما بلغ الأوفر 4 إلى 6 ملايين جنيه.

كيف واجهت وزارة الإسكان الأوفر برايس:

وزارة الإسكان لاحظت في الفترة الأخيرة أن جزء من المتقدمين في المشروعات لا يدفعون الأقساط المستحقة عليهم بعد انتهاء مرحلة التخصيص، حيث يدفع المتقدم مقدم الحجز فقط ويحصل على الوحدة أو قطعة الأرض ثم يعرضها للبيع والأقساط المتأخرة يتحملها المشتري الجديد بغرامة التأخير.

حيث تم إصدار قرار بسرعة سداد المستحقات المالية المطلوبة على الشقق والأراضي منعا لإلغاء التخصيص، كما طالبت الهيئة من المواطنين بسداد رسوم التنازل عن بيع الشقق والأراضي خلال مدة تصل لـ6 أشهر منعا لسحب الوحدة أو قطعة الأرض.

اقرأ أيضًا:

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين