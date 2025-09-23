أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي.. أول صور للناشط علاء عبدالفتاح داخل منزله مع

ستانفورد تُدرج 13 عالمًا من "بحوث الصحراء" و"البحوث الزراعية" ضمن أفضل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر وحتى الأحد 28 سبتمبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة وفي الصباح الباكر حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت ظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها أحيانًا رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية خلال الفترة ما بين 4:8 صباحا.

وأوضحت الأرصاد، أن الأربعاء 24 سبتمبر من المتوقع أن تشهد حالة الطقس أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة، ونشاط لحركة الرياح بداية من الأربعاء 24 سبتمبر وحتى الأحد 28 سبتمبر.

اقرأ أيضًا:

صور- وزارة الزراعة تعلن أصنافا جديدة من الطماطم والفاصولياء والكوسة

وزير الأوقاف يكشف لمصراوي سبب عدم إلقاء خطبة الجمعة بعد المنصب