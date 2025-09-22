إعلان

"السكة الحديد": تشغيل خدمات جديدة على خط القاهرة/ أسيوط والعكس

كتب : مصراوي

08:56 م 22/09/2025
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، امتداد مسير قطاري 927 / 926 القاهرة / الإسكندرية إلى محطة أسيوط، وتشغيل خدمة جديدة بعربات ثانية فاخرة على خط القاهرة / أسيوط والعكس لخدمة ركاب الوجه القبلي.

وتقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 / 9 / 2025 تشغيل قطار 930 (ثانية فاخرة) من القاهرة إلى أسيوط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 08:30 ويصل أسيوط الساعة 13:20 طبقاً للجدول المرفق، على أن يعود بقطار 929 ( ثانية فاخرة ) حيث يقوم من محطة أسيوط الساعة 13:40 ويصل القاهرة محطة القاهرة الساعة 18:30 طبقاً للجدول المرفق.

كما تقرر امتداد مسير قطار 926 (ثانية فاخرة) الإسكندرية / القاهرة لمحطة أسيوط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04:45 يصل أسيوط الساعة 12:15 طبقاً للجدول المرفق، على أن يعود بقطار 927 (ثانية فاخرة) حيث يقوم من محطة أسيوط الساعة 16:00 ويصل الإسكندرية الساعة 23:50 طبقاً للجدول المرفق.

ويترتب على ما سبق تعديل مواعيد القطارات أرقام ( 979 – 974 – 736 – 703 – 157 – 3018 – 7 13 – 153 – 159 – 978 – 944 – 975 – 81 – 4 – 31 – 3503 ) طبقاً للجداول المرفقة.

يأتي ذلك انطلاقا من جهود الهيئة في تقديم خدمة مميزة للمواطنين علي كافة خطوط شبكة السكك الحديدية.

خدمات القطارات قطارات القاهرة أسيوط السكك الحديدية

