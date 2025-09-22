وزير الري: انخفاض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى ما يقارب 500 متر مكعب سنويًا

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي والإقليمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق أولويات التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض العميد أحمد فتحي جدول أعمال المجلس، والذي تضمن موجز نتائج الأعمال المحققة بالحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، إلى جانب الموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026 الخاصة باللجنة وفروعها في المحافظات.

وناقش الاجتماع التعاقدات الاستثمارية الجديدة مع القطاع الخاص، والتي تعكس ثقة المستثمرين والشركاء في البيئة الاستثمارية المصرية والدور المحوري للجنة في تهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات.

وأشار نائب رئيس اللجنة إلى أن إجمالي التعاقدات خلال العام الحالي بلغ نحو 883 مليون جنيه، ما بين استثمارات مصرية وأجنبية.

من جانبه، أشاد وزير التموين بجهود اللجنة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، مؤكداً الدور الفعال الذي تقوم به في تنسيق التعاون مع الشركات المصرية والاستثمارات الأجنبية لدعم البرامج التنموية ذات الأولوية.

كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة الأصول وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام اللجنة، مع الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتدفقها إلى السوق المصرية.

وأوضح الوزير أن اللجنة تسعى لتوجيه المساعدات الخارجية نحو مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، مع دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما تمثله من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

ودعا الدكتور شريف فاروق إلى استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لضمان التكامل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بما يخدم خطط التنمية المستدامة للدولة.

حضر الاجتماع العميد أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وأحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة اللجنة وممثلي عدد من الوزارات، من بينها الصحة، الإسكان، الزراعة، المالية، التربية والتعليم، الموارد المائية والري، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التنمية المحلية، فضلاً عن ممثلين للجهاز المركزي للمحاسبات.

