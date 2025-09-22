صور- وزارة الزراعة تعلن أصنافا جديدة من الطماطم والفاصولياء والكوسة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن، نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في تسجيل مجموعة جديدة من الأصناف والهجن الوطنية لعدد من محاصيل الخضر الاستراتيجية، وهي: الطماطم، الفاصولياء، والكوسة.

إنتاجية عالية وجودة متميزة

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الأصناف والهجن الوطنية الجديدة تمتاز بإنتاجيتها المرتفعة وجودتها الفائقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز السوق المحلي وخفض فاتورة استيراد التقاوي من الخارج.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذه الأصناف ستسهم في زيادة إنتاجية الفدان، ما يضاعف من عائدات المزارعين، إلى جانب ضمان توفير منتجات طازجة وآمنة بأسعار مناسبة للمستهلكين.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، أن الأصناف المسجلة تضمنت هجينين جديدين من الطماطم، الأول، هجين 040 والذي يتميز بالنمو الخضري القوي وإنتاجية عالية تصل إلى 35 طنًا للفدان، وهو محدود النمو، يصلح للاستهلاك الطازج، ويزرع في العروة الصيفية المبكرة والشتوية، والنوع الثاني هجين 045، والذي يصلح للاستهلاك الطازج والتصنيع، بمتوسط إنتاجية 30 طنًا للفدان مع نضج مبكر خلال 85 يومًا، ويمنح المزارعين مرونة في الزراعة خلال العروة الصيفية المبكرة، والشتوية، وعروة سبتمبر.

وأضاف الدكتور أحمد حلمي، أن البرنامج سجل أيضًا صنفين جديدين من الفاصولياء، هما، "جيزة 15"،ومخصص للاستهلاك الجاف، ويتميز بإنتاجية عالية وجودة بذور ممتازة من حيث الوزن واللون، و"دقي" 24 مخصص للاستهلاك الأخضر، يمتاز بقرون ملائمة لذوق المستهلك المصري مع إنتاجية مرتفعة.

وأشار مدير معهد البساتين إلى تسجيل صنف جديد من الكوسة تحت اسم "توب إسكندراني"، موضحًا أنه يتمتع بجودة بستانية عالية وإنتاجية متميزة، بما يجعله إضافة قوية للقطاع الزراعي.

