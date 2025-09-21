كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شارك السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، في فاعليات الإطلاق الرسمي لمبادرة "صحح مفاهيمك" التي انطلقت اليوم بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأكد السيد محمود الشريف، أن مبادرة صحح مفاهيمك مشروع وطني عظيم، تأتي في إطار خطة بناء الإنسان المصري القوي، ويعد أحد أدوات تجديد الخطاب الديني بأسلوب عصري حديث يتناسب مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن المبادرة ستتصدى للظواهر السلبية التي طرأت مؤخرا على المجتمع، وستعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية.

ولفت نقيب الأشراف، إلى أن المشاركة في مبادرة "صحّح مفاهيمك" ستكون عن طريق الاستعانة بالمحتوى الذي تصدره وزارة الأوقاف عن المبادرة ومشاركته على المنصات الخاصة بالنقابة واللجان التابعة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبحث إمكانية عمل حملات توعوية للمترددين على النقابة واللجان الفرعية عبر أئمة الوزارة.

وأشاد نقيب الأشراف، بجهود الدكتور أسامة الأزهري وجميع العاملين بوزارة الأوقاف، في تجديد الخطاب الديني ومواجهة الظواهر الدخيلة على المجتمع، داعيا مؤسسات الدولة الوطنية إلى المشاركة ودعم هذه المبادرة العظيمة.

وحضر فاعليات المبادرة، الدكتور كامل الوزير نائب الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وشريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، و عدنان فنجري وزير العدل، وكريم بدوي وزير البترول، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وشريف الشربيني وزير الإسكان، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

أيضًا:

مصدر لمصراوي: 730 مليون جنيه تكلفة تطوير 41 مجزرًا بالمرحلة الأولى

القضية تعقَّدت.. وزير السياحة: الله يسامح اللي سرب خبر سرقة أسورة المتحف