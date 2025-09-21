فيلم تسجيلي عن سيرة الرسول خلال احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي

متحف المركبات الملكية في جولة جديدة للأطفال ضمن أنشطة أتوبيس الفن

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- إسلام فاروق:

عرض المركز الإعلامي لنقابة السادة الأشراف، فيلمًا تسجيليًا عن ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، احتفالية المولد النبوي الشريف.

واستعرض الفيلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بداية من مولده وحتى وفاته صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته، وسيرة أبنائه وأحفاده، وسيرة آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورحلتهم لمصر، ودور النقابة في حفظ النسب الشريف، والنهضة التي تمت في مساجد آل البيت، والطفرة التي تحققت داخل النقابة على يد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

وانطلقت مساء الأحد، احتفالية نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، بمقر النقابة بطريق صلاح سالم.

وبدأت فاعليات الحفل، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ علي السعيد.

ويستضيف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، كلا من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، و الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتور يسري جبر، والدكتور محمد ابو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية.

ويتضمن الحفل، كلمات لكلا من السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، و الشيخ جابر بغدادي، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفقرة إنشادية لأبناء الطريقة الجازولية.