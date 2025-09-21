بالصور.. وزير الري يتفقد المفرخ السمكي في منطقة الشلال بمحافظة أسوان

بعد التعدي على مهندس ري.. سويلم: أبناء الوزارة خط الدفاع الأول عن الموارد

كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، يرافقه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المفرخ السمكي بمنطقة الشلال والتابع للوزارة .

وأكد سويلم الأهمية الكبيرة لتطبيق أساليب الصيانة البيولوجية للترع باستخدام أسماك المبروك التي تتغذى على الحشائش المائية، موضحًا أن هذا الأسلوب يُسهم في التخلص من الحشائش في الترع، وتقليل الاعتماد على أعمال الصيانة الميكانيكية التقليدية؛ وهو ما يساعد في الحفاظ على القطاع المائي للترع بصورة أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن الصيانة البيولوجية تُطبق حاليًّا على ترعة وادي النقرة خلال الموسم الحالي، تمهيدًا للتوسع في هذا النهج خلال الفترة المقبلة .

وأوضح سويلم أن الوزارة تعمل على تأهيل المفرخ السمكي بمنطقة الشلال من خلال تطوير محطة الطلمبات المستخدمة في رفع المياه، بجانب أعمال الصيانة لعدد من الأحواض؛ بما يضمن رفع كفاءة المفرخ وزيادة إنتاجيته .

ووجه سويلم بإعداد تقرير شامل يتضمن كل أعمال التطوير المستقبلية المتكاملة للمفرخ؛ بما يدعم خطط الوزارة في التوسع في إنتاج الأسماك، لاستخدامها في الصيانة البيولوجية داخل مجرى نهر النيل وبعض الترع بمحافظة أسوان وباقي المحافظات .

وأوضح سويلم أنه جرى التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ للحصول على مساحة من الأراضي لاستخدامها كمفرخ سمكي يخدم منطقة الدلتا؛ بما يُسهم في تعميم تطبيق المقاومة البيولوجية لمكافحة الحشائش بمختلف أنواعها في المجاري المائية، وتم التنسيق مع هيئة الثروة السمكية لتوفير الزريعة المطلوبة لدعم مواقع العمل المختلفة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة المنظومة المائية المصرية، وتبني حلول مبتكرة صديقة للبيئة تقلل من التكلفة وترفع من كفاءة إدارة الموارد المائية .