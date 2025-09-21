في أول يوم دراسي.. توجيه عاجل من محافظ القاهرة بشأن الكتب المدرسية

تزامنًا مع العام الدراسي الجديد.. "سلامة الغذاء" تُعاين 22 مخزنًا للتغذية

كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عددًا من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026، بدأها بمدرسة باب الشعرية الإعدادية بنين، ومدرسة أمير الجيوش الإعدادية بنات، ومدرسة الكمال الابتدائية المشتركة بإدارة وسط القاهرة التعليمية.

رافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وهمت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وقدم محافظ القاهرة، التهنئة لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه وزارة التربية والتعليم حاليًا، لتحقيق عام دراسي منضبط.

وطالب محافظ القاهرة، بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور أن الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة، انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها 6114 مدرسة بها 72300 فصل لاستيعاب 2596355 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى دخول 14 مدرسة جديدة للخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي 539 فصلًا، بالإضافة إلى استكمال العمل في 9 مدارس أخرى تضم 249 فصلًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى توافر الكتب المدرسية، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل، مؤكدًا حظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره في دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس.

كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكدًا أهمية دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة.

ووجه كذلك بضرورة التأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دوري، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها.

وأكد محافظ القاهرة، على مديري الإدارات التعليمية، بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أي مشكلات تواجهها على الفور.

