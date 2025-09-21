مختارات من زمن الفن الجميل لنويرة على مسرح الجمهورية

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك فى التاسعة مساء اليوم الأحد 21 سبتمبر على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج نخبة من المنوعات الغنائية لأعمال زمن الفن الجميل منها القلب يعشق، عليك سلام الله، هلت ليالى، اهو ده اللى صار، فى يوم من الأيام، حبيبى وعنيا، زى الهوى، عيون القلب، ع اللى جرى، فات الميعاد وموسيقى انساك.

ويؤدي هذه الأعمال: إبراهيم راشد، محمود عبد الحميد، محمد متولى، داليا عبد الوهاب، رحاب مطاوع وعازف الكمان أحمد خطاب.

جدير بالذكر أن أجندة وزارة الثقافة تحمل خلال الموسم الفنى الجديد لدار الأوبرا الكثير من الفعاليات الخاصة بالتراث الموسيقى لتلقى الضوء على مجموعة من المؤلفات والأعمال البارزة التى شكلت جانباً من الوجدان والهوية العربية.