الأرصاد: تقلبات جوية متوقعة مع بداية فصل الخريف الأسبوع المقبل

مختارات من زمن الفن الجميل لنويرة على مسرح الجمهورية

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقع على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 21 سبتمبر وحتى الجمعة 26 سبتمبر 2025 .

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة وفي الصباح الباكر حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها أحيانا رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق واضطراب بحركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح 50:30 كم وارتفاع موج البحر من 2.5:1.5 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأشارت الأرصاد إلى أن الإرتفاع بنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة بمعدل 4:2 درجات .

كما توقعت الأرصاد نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء مما يساهم في تلطيف الأجواء.

اقرأ أيضاً:

أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"خطة النواب" تكشف عن موقف أسعار السلع حال تحريك المحروقات أكتوبر المقبل