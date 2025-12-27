"طب القوات المسلحة" تستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الصحة

استقبلت كلية الطب بالقوات المسلحة، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك للاطلاع على منظومة التطوير والتحديث والرؤية المتكاملة التي شهدتها الكلية خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها التحاق الدفعة (1) إناث بالصفة العسكرية والدفعة رقم (1) (ذكور - إناث) بالصفة المدنية بالإضافة إلى التطوير الشامل للقاعات والمعامل الدراسية وفندق إقامة الطلبة والملاعب الرياضية والنقطة الطبية بما يعكس الحرص على توفير مقومات التميز وتطوير القدرات للكوادر البشرية وتوفير المناخ العلمي المناسب للارتقاء بجودة العملية التعليمية على المستوى الطبي.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من المنشآت التعليمية والمعامل التخصصية بالكلية والتى روعى فيها توافر كافة الإمكانيات وأحدث الأجهزة والمعدات، وتفقد مركز المحاكاة والتدريب الإكلينيكي الذي يتضمن أحدث محاكيات الواقع الافتراضى لكلًا من قسطرة القلب والأوعية الدموية والمخ والأعصاب، ومناظير الجهاز الهضمي والتنفسي، والمناظير الجراحية، والإيكو عن طريق المريء ومهارات السونار المختلفة، وسونار النساء والتوليد والتي تحقق أعلى درجات الواقعية في التدريب العملي وتوفير بيئة تدريبية آمنة بما يسهم في صقل مهارات الطلبة ومواكبة التطورات المتلاحقة في المجالات الطبية المختلفة.

وأشار اللواء طبيب أشرف محيي محمد، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والتدريبية داخل الكلية، مؤكدًا حرص الكلية على تدريس مناهج علمية وفقًا لأحدث البروتوكولات العالمية لإعداد طبيب قادر على التعامل مع كافة الظروف الطبية الطارئة والمعقدة بكفاءة واقتدار.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الزيارة، أن كلية الطب بالقوات المسلحة تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين الانضباط العسكري والتفوق العلمي، مشيدًا بما شاهده خلال الزيارة من منظومة عمل متطورة ورؤى علمية تسهم في إعداد أجيال جديدة من الأطباء المتميزين في مختلف التخصصات الطبية.

