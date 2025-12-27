غرفة عمليات حماة الوطن تتابع التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة

كتب- نشأت علي:

عاودت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، الانعقاد لمتابعة جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، وكيل مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام – نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، والنائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية المركزية، والنائب كريم إمام، أمين أمانة الشباب، والنائب محمد الحداد، أمين أمانة العمال، والنائب محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية.

وشهدت غرفة العمليات، التواصل مع أمناء الحزب في المحافظات والدوائر الانتخابية التي تجرى فيها جولة الإعادة، للاطمئنان على سير التصويت، وللتأكيد على تقديم الدعم، بما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية في اختيار ممثلي الشعب.

ورصدت غرفة العمليات منذ التاسعة صباحًا، انتظام عمليات التصويت في الـ19 دائرة انتخابية، وسط استعدادت مكثفة وجاهزية الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والأجهزة الأمنية.

وأهابت غرفة عمليات حماة الوطن، بالشعب المصري، أهمية مواصلة ممارسة حقه الدستوري في الخروج لصناديق الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد، وعدم الاستجابة لأي دعوات سلبية من شأنها تعطيل المسيرة الديمقراطية.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الحسابات الفلكية تحدد موعد شهر رمضان 2026 في مصر

"تصل لحد الضباب".. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تعيق الرؤية

عدد وأيام الإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.. أبرزها المولد النبوي