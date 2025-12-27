كتب- نشأت علي:

حدد قانون الإجراءات الجنائية عددًا من الضوابط القانونية التي تحافظ على حقوق نزلاء دار الإصلاح، وتضمن لهم الشفافية في العدالة القضائية .



وتنص المادة (45) من القانون على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول هذه الأماكن؛ للتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وَفق القانون.

وأعطى القانون الحق لهؤلاء المسؤولين في الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها، والتواصل مع النزلاء وسماع أية شكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة.



