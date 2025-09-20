كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات خلال السنوات الماضية لتطوير منطقة "القنطرة غرب" وتحويلها من منطقة مليئة ببرك المياه إلى مركز صناعي إقليمي متكامل.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن المنطقة التي تبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع شهدت عمليات تطوير هائلة بدأت منذ عامين فقط، حيث تم ردم برك المياه التي بلغ عمقها ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، تمهيدًا لإنشاء بنية تحتية متطورة.

وأضاف أن الدولة استثمرت نحو 14 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية للمنطقة، مما ساهم في جذب مستثمرين كبار وتحويل المنطقة إلى قطب صناعي واعد.

وتابع مقدم "على مسئوليتي" أن المنطقة تضم حاليًا 40 مصنعًا تعمل بأعلى مستويات الكفاءة، وتوفر آلاف فرص العمل للشباب من مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه المصانع تم بناؤها خلال عام ونصف فقط.

وأكد موسى أن العائد المتوقع من هذه الاستثمارات ضخم، متوقعًا أن تصل قيمة الصادرات من المنطقة خلال العامين والنصف المقبلين إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات جائت بفضل الإرادة القوية والنية الصادقة للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، معتبرًا أن "القنطرة غرب" أصبحت نموذجًا ناجحًا للتطوير الصناعي الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري.