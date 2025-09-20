رئيس جمهورية سنغافورة يستقبل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

استقبل ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة؛ بمقر إقامته، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس سنغافورة لمصر، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء كل من السفير/ أحمد مصطفى، سفير مصر في سنغافورة، والسفير/ دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللقاء بالترحيب بفخامة السيد/ ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، في زيارته الحالية لمصر باعتبارها أول زيارة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه مهام منصبه في سبتمبر 2023، مُؤكداً في هذا الصدد، الاعتزاز بما يربط مصر وسنغافورة من علاقات تاريخية متميزة وتفاهم حيال العديد من القضايا الدولية، مُشيراً إلي أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال سنغافورة عام 1965، وأسست العلاقات الدبلوماسية معها عام 1966.

وأشاد رئيس الوزراء، بما حققته سنغافورة من تقدم تنموي واقتصادي واجتماعي مشهود له، بما يجعلها نموذجاً يحتذي به للطفرات التنموية، مُؤكداً الحرص على الاستفادة من التجربة السنغافورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارة رئيس سنغافورة الحالية إلى مصر ستدفع نحو تحقيق نقلة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات الهامة مثل إدارة وتشغيل الموانئ وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يتوافق مع العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين، وكذا زيادة معدلات التبادل السياحي، فضلاً عن جذب الاستثمارات المباشرة في قطاعات هامة مثل تحلية المياه، خاصةً في ظل تحقيق سنغافورة تقدماً كبيراً في هذا المجال.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، أيضاً عن التطلع لتعظيم الاستفادة من موقع كل من مصر وسنغافورة، ومما يتمتع به البلدان من إمكانات وقدرات كبيرة، مُرحباً في هذا السياق، بما شهدته الاستثمارات السنغافورية في مصر من زيادة واضحة فى السنوات الأخيرة، ومؤكداً الرغبة في الاستمرار في جذب مزيد من الاستثمارات السنغافورية، لاسيما فى ضوء ما شهدته مصر من طفرات في مجال البنية التحتية والتشريعات الخاصة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مُشيراً إلي أن الوقت والظروف باتت مهيئة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين الى آفاق جديدة سواء في مجال الاستثمارات أو التجارة. كما رحب رئيس الوزراء بعقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال زيارة رئيس سنغافورة.

من جانبه، أكد السيد/ ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، أن مصر لديها إمكانات واعدة غير مستغلة، وأن هذا هو الوقت المناسب لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، مُشيداً بالاستقرار الذي تحظي به مصر، وكذا وضوح السياسات التي تطبقها.

وأوضح رئيس جمهورية سنغافورة، أنه يجب العمل من خلال الجهات المعنية في البلدين لزيادة حجم التجارة البينية.

كما نوه إلى إمكانية التعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانئ على ضوء خبرة سنغافورة الكبيرة في هذا المجال.

وأكد ثارمان شانموجار أتنام، أهمية اللقاءات التي ستعقد على مستوي ممثلي القطاع الخاص في البلدين، فضلاً عن الزيارة إلى سيتم تنظيمها إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي هذا الصدد، تناول رئيس الوزراء جهود تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي قام بزيارتها اليوم في إطار جولة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تمنحه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز، وكذا الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية، بما يساعد على جذب الشركات ذات الخبرة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جهود الحكومة أيضاً لطرح المطارات المصرية للقطاع الخاص للإدارة والتشغيل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في هذا الصدد.

وفي ختام اللقاء، أشاد رئيس جمهورية سنغافورة، بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون القائم بينها وبين المؤسسات المالية الدولية.