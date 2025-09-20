افتتاح محطة ومأخذ المياه بالقنطرة غرب الصناعية بتكلفة 475.8 مليون جنيه

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم محطة المياه ومأخذ المياه العكرة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمنطقة.

حضر الافتتاح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب.

وأكد رئيس الوزراء، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لاستكمال البنية التحتية المتكاملة بالقنطرة غرب الصناعية، مشيرًا إلى أنه يوفر خدمات أساسية تدعم التوسعات الصناعية وتُعزز قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات، لتصبح أحد المراكز الصناعية الواعدة في مصر.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، أن المحطة ومأخذ المياه يُمثلان إضافة محورية لتمكين المنطقة الصناعية من خدمة 40 مشروعًا متنوعًا تم التعاقد عليها بالفعل، تشمل قطاعات النسيج والملابس الجاهزة، وحقائب السفر، والتعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية، والأنشطة اللوجستية، ومعدات تربية الدواجن، بما يدعم توجه الدولة نحو التوطين والتصدير.

وعقب إزاحة الستار، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد معوض، مدير المشروع، الذي استعرض مكونات المحطة، حيث تضم وحدة تنقية بسعة 200 لتر/ ثانية، وخزانات للتهدئة والتخزين، وأحواض تجفيف، ومحطة رفع للمياه المرشحة وأخرى للمياه العكرة، إضافة إلى مبانٍ خدمية وإدارية.

وأشار "جمال الدين"، إلى أن القدرة التصميمية للمرحلة الأولى من المحطة تبلغ 35 ألف متر مكعب يوميًا، بإجمالي تكلفة 475.8 مليون جنيه، بينما يجرى العمل على المرحلة الثانية التي سترفع الطاقة الإنتاجية إلى 70 ألف متر مكعب يوميًا على مساحة 22.5 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية تقترب من 905 ملايين جنيه. كما يشمل مأخذ المياه العكرة توسعات مستقبلية لرفع طاقته إلى 70 ألف متر مكعب يوميًا.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"خطة النواب" تكشف عن موقف أسعار السلع حال تحريك المحروقات أكتوبر المقبل

بعد افتتاحه رسميًا.. ما هي خيارات مصر المطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة؟ خبير يكشف