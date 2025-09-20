"سويلم" يترأس اجتماع الجمعية العامة لـ"القابضة للري والصرف"

كتب- محمد نصار:

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الجمعية العامة، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالي 2025/2026.

كما جرى استعراض النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الشركة، والتي أسهمت في سداد جزء من المديونيات المستحقة، وزيادة معدلات الاستثمارات المالية، وتحقيق صافي ربح بلغ نحو 13 مليون جنيه.

وقد انعكس ذلك في نتائج جيدة لموازنة العام المالي 2024/2025، وبداية قوية لموازنة 2025/2026، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات الجارية والإعداد لمشروعات جديدة، إلى جانب الوفاء بمرتبات العاملين لضمان بيئة عمل مستقرة.

واستعرض الاجتماع الرؤية المستقبلية للشركة، والتي ترتكز على ثلاث محاور رئيسية:

1- تعزيز الاستقرار المالي للشركة والشركات التابعة.

2- التوسع في فرص استثمارية جديدة بما يضمن الاستخدام الأمثل للمعدات والموارد المتاحة.

3- تطوير الأداء التشغيلي عبر تحديث المعدات بما يسهم في إنجاز الأعمال بكفاءة وفي أوقات قياسية.

وأكد الدكتور هاني سويلم، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، بما يعزز قدرتها على المشاركة في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، من خلال دراسة احتياجات السوق والتوظيف الأمثل للقدرات البشرية والمعدات.

كما شدّد على ضرورة رفع كفاءة وصيانة المعدات وتطوير مهارات العاملين عبر التدريب المستمر، بما يتيح للشركة التوسع في المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير، الشكر لممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات على الدعم المقدم، ولإدارة الشركة القابضة والعاملين بها على ما يبذلونه من جهود، داعيًا إلى استمرار العمل على تحسين الوضع المالي للشركة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها لتعزيز عوائدها الاستثمارية.

