رئيسة المجلس القومي للمرأة تتفقد مستشفى الشلاتين المركزي

08:23 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    المستشارة أمل عمار تتفقد مستشفى الشلاتين المركزي
    المستشارة أمل عمار تتفقد مستشفى الشلاتين المركزي
    المستشارة أمل عمار تتفقد مستشفى الشلاتين المركزي
كتبت: نور العمروسي

أجرت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، مستشفى الشلاتين المركزي برفقة كل من اللواء محمد البنا رئيس مدينة شلاتين، والدكتورة ماجدة حنا نائبة محافظ البحر الأحمر، والدكتورة مروة حمدي مقررة فرع المجلس بالبحر الأحمر، حيث اطلعت على الخدمات المقدمة بالمستشفى.

وجاءت الزيارة بمشاركة الدكتورة رشا عادل مديرة الطب العلاجي بمديرية الصحة في محافظة البحر الأحمر، والدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيسة القوافل الطبية بالمركز القومي للبحوث، والوفد المرافق لهما من أطباء المركز القومي للبحوث.

كما زارت رئيسة المجلس مدرسة التمريض وتعرفت على التدريب الذي يقدم للطلبة والطالبات من أبناء شلاتين.

رئيس المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار مستشفى الشلاتين المركزي
