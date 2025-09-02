"صناعة الشيوخ" تشيد بطرح 1386 قطعة أرض صناعية بـ 23 محافظة

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع الصناعة المصرية، وذلك من خلال الإعلان عن طرح 1386 قطعة أرض صناعية موزعة على 23 محافظة.

وأكد "المنزلاوي" في بيان له أصدره اليوم أن هذا الطرح يمثل خطوة عملية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات المستثمرين من الأراضي المرفقة الجاهزة لإقامة مشروعات صناعية جديدة، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يسهم في تحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية ويحد من تركزها في مناطق بعينها.

وطالب المهندس محمد المنزلاوي بمنح تيسيرات واسعة للمشروعات الصناعية الخاصة بتوطين صناعات المواد الخام، لأن هذا التوجه سيُحدث نقلة نوعية في هيكل الصناعة المصرية من خلال تعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في زيادة حجم الصادرات الصناعية وفق رؤية الدولة لمضاعفتها والانفتاح على مختلف الأسواق العالمية، مشددًا على أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.

كما طالب المهندس محمد المنزلاوي بضرورة الإسراع في وضع آليات واضحة للتخصيص والإجراءات التنفيذية بما يضمن سرعة استغلال هذه الأراضي وعدم تركها لفترات طويلة دون استثمار، مع متابعة دورية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتأكد من دخول المشروعات حيز التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا على ضرورة تكليف الحكومة للمحافظين بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف.