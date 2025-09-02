إعلان

شبورة مائية.. الأرصاد تعلن عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

05:00 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (8)
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (4)
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (6)
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (7)
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (2)
    شواطئ الإسكندرية (3)
كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وجاءت أبرز الظواهر الجوية، شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ارتفاع نسبة الرطوبة تزيد من الإحساس بالحرارة بمعدل 4:2 درجات ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء.

