شبورة مائية.. الأرصاد تعلن عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة
كتب- عمرو صالح:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.
وجاءت أبرز الظواهر الجوية، شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.
ارتفاع نسبة الرطوبة تزيد من الإحساس بالحرارة بمعدل 4:2 درجات ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء.
