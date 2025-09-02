شبورة مائية.. الأرصاد تعلن عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وجاءت أبرز الظواهر الجوية، شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ارتفاع نسبة الرطوبة تزيد من الإحساس بالحرارة بمعدل 4:2 درجات ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء.

