المجلس الأعلى للآثار يختتم فعاليات البرنامج الصيفي "اكتشف" لذوي الهمم

(أ ش أ):

اختتم قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار – ممثلاً في الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم – فعاليات برنامج المدرسة الصيفية “اكتشف”، الذي أطلق قبل عامين بهدف تمكين هذه الفئة وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف، أن إقامة فعاليات خاصة لختام البرنامج يجسد التزام الوزارة بتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الهمم من خلال المتاحف المصرية، بما يرسخ دور المتاحف كمنارات ثقافية وتعليمية شاملة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة عبد العزيز، المشرف على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم والمشرف العام على تنظيم الفعاليات، إن حفل الختام أقيم في متحف هيئة قناة السويس، وتضمن جولة بحرية مميزة بالقناة، إلى جانب معرض فني لأول مرة يُبرز إبداعات المشاركين من ذوي الإعاقة الذهنية والأيتام وكبار السن ومرضى السرطان، الذين قدّموا أعمالاً متنوعة بدعم من مدربين متخصصين ومسؤولي التربية المتحفية. وقد شملت الأعمال مشغولات يدوية، مجسمات، حُلي، مكرمية، مشغولات من النحاس والكونكريت والشمع، لوحات فنية، أعمال طباعة على القماش، منتجات من إعادة التدوير، وأعمال مستوحاة من التراث الأثري.

كما تضمن البرنامج ورشًا فنية بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، شملت ورش حُلي بالخرز، أورجامي، إعادة تدوير، ورسم وتلوين مستوحى من القطع الأثرية، إضافة إلى فقرات موسيقية وغنائية لتعزيز البعد الترفيهي والتفاعلي.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم مسؤولي أقسام التربية المتحفية لذوي الهمم تقديرًا لجهودهم في المدرسة الصيفية الثانية، كما فاز متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل بجائزة المركز الأول كأفضل مشاركة على مستوى المتاحف لعام 2025، إلى جانب تكريم الفنانين المتطوعين الذين ساهموا في إنجاح البرنامج.