كتب- محمد أبو بكر:

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـ "أنطوني فيليبسون" مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب أفريقيا، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين، المنعقد حاليًا في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الزراعة، مع التركيز على الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وإدارة الموارد المائية. كما تطرق النقاش إلى سبل زيادة الصادرات الزراعية المصرية من العنب والفراولة والبرتقال، وتيسير دخولها إلى السوق البريطاني.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى التحديات العالمية التي تواجه القطاع الزراعي، وعلى رأسها التغيرات المناخية وانعكاساتها على الإنتاج. وأكد الوزير فاروق ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق استدامة القطاع، مشيرًا إلى أهمية تبني تقنيات حديثة لترشيد استخدام المياه والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وأوضح وزير الزراعة أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في القطاع الزراعي من خلال مشروعات التوسع الأفقي والرأسي، ودعم صغار المزارعين عبر نظم تمويل مبتكرة، بالإضافة إلى التوسع في الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الذكية المتوافقة مع المناخ.

من جانبه، أعرب فيليبسون عن تقديره للتطورات التي يشهدها القطاع الزراعي في مصر، مؤكداً أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في السوق المصري.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تحديد نقاط اتصال مشتركة، إلى جانب عقد لقاءات فنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة القطاع الخاص، لبحث آليات تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق البريطانية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الزراعية مع شركائها الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون تدعم استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.

