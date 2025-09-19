25 صورة - 4 آلاف وظيفة بـ 8 محافظات - التخصصات وكيفية التقديم

توجيهات رئيس القطاع.. كلمة عن "حب الوطن" بالمعاهد الأزهرية أول الدراسة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن إتاحة 4007 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بعدد من المحافظات.

أماكن فرص العمل الجديدة

ووفقًا لبيان الوزارة، فإن فرص العمل المعلنة تغطي ثماني محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والسويس، والوادي الجديد، والغربية، ودمياط، وجنوب سيناء، وتشمل وظائف متنوعة تناسب مختلف المؤهلات والتخصصات.

تخصصات الوظائف الجديدة وفرص العمل اللمتاحة

تضم الوظائف المعلن عنها مجالات متعددة، أبرزها:

الهندسة: مهندسو اتصالات، كهرباء، ميكانيكا، إنتاج وجودة.

الإدارة والمحاسبة: أخصائيو تسويق، موارد بشرية، محاسبون، مدير صيانة، أعمال إدارية.

المبيعات والتسويق: بائعون، مندوبو مبيعات، أخصائيو تمويل.

المهن الفنية والحرفية: فنيون بمختلف التخصصات، مشرفو إنتاج، ميكانيكا، عمال إنتاج.

الأمن والخدمات: أفراد أمن، ليدي جارد، سائقون، عمال نظافة.

القطاع الفندقي: وظائف في الفنادق والمطاعم بجميع أقسامها.

كما أكدت الوزارة تخصيص فرص عمل لذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دمجهم في سوق العمل، مع إلزام الشركات بتطبيق نسبة الـ 5% المقررة قانونًا وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

الرواتب وشروط التقديم

أوضحت وزارة العمل أن الأجور تُحدد وفق المقابلات الشخصية مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور، فضلًا عن توفير التأمين الصحي والاجتماعي، ويمكن التقديم خلال شهر سبتمبر 2025 عبر:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر.

مديريات العمل بالمحافظات.

التواصل المباشر مع الشركات المدرجة في البيان.

الموقع الرسمي لوزارة العمل.

