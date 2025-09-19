توجيهات رئيس القطاع.. كلمة عن "حب الوطن" بالمعاهد الأزهرية أول الدراسة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أًصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، توجيهات لجميع المناطق على مستوى الجمهورية، بإلقاء كلمة في طابور الصباح بعنوان "عهد علينا حب الوطن"، في أول أيام الدراسية.

ونصت توجيهات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ما يلي:

- يتم إلقاء كلمة موحدة في الإذاعة الصباحية بجميع المعاهد الأزهرية في أول أيام الدراسة.

- يقوم شيخ المعهد أو أحد الموجهين ممن لهم خطة بالمعهد في هذا اليوم أو أحد الأساتذة المتميزين بإلقاء الكلمة الموحدة.

- ضرورة إلقاء الكلمة بدقة واهتمام وعناية.

وينطلق العام الدراسي الجديد، بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، غدا، وسط متابعات جيدة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية والأزهر الشريف.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات وبمناسبة الاستعداد لانطلاق الدراسة، ولتحقيق الانضباط الدراسى، وحسن سير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، وتضمنت تنفيذ حركة الندب دون إبطاء أو تأخير، وتكليف الموجهين بمتابعة المعاهد قبل بداية الدراسة للوقوف على احتياجاتها الفعلية، وسرعة الانتهاء من تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، لاستقرار العملية التعلمية بالمعاهد.

كما تضمنت التعليمات طباعة المناهج وتوزيعها على المعلمين، مع التزام كل معلم بكتابة المنهج ووضع صورة مطبوعة منه فى صدر دفتر التحضير، والتنبيه على تدوير المناهج على المعلمين فى جميع التخصصات، والتنبيه على القائمين بعمل الجداول بمراعاة العدالة وتوزيع جداول الحصص على المعلمين، والالتزام بتوزيع الكتب على الإدارات التعليمية أولا بأول، مع التنبيه بتسليمها للمعاهد الأزهرية.

وحظر قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع الطلاب ارتداء الملابس غير اللائقة حرصا على الظهور بالمظهر اللائق لمنتسبى الأزهر الشريف، والتزام المعاهد بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء، والانتماء الوطنى، وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة، مع التأكيد على الالتزام اليومى بأداء تحية العلم، وترديد النشيد الوطنى باعتبارهما من الركائز الأساسية فى بناء الهوية الوطنية.

