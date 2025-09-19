كتب- محمد نصار:

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولاته الميدانية لتفقد مواقع العمل الجارية على الطريق الدائري الإقليمي.

وقد رافق الوزير خلال الجولة، اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء عمرو البيلي مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء أمجد أنور نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور، إلى جانب رؤساء الشركات المنفذة للمشروع.

وتفقد الوزير الأعمال في المسافة من تقاطع الطريق مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوي، حيث يجرى:

- تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات (من تقاطع السويس وحتى بلبيس).

-تحويل الرصف الأسفلتي للطريق الرئيسي إلى رصف خرساني (من تقاطع بلبيس وحتى الإسكندرية الصحراوي) لتحمل الأحمال الثقيلة والكثافات المرورية العالية.

كما شدد الوزير على إجراءات تعزيز السلامة المرورية بالمناطق التي تشهد أعمال التطوير، ومنها استكمال أعمال النيوجرسي للفصل بين الاتجاهين، وغلق الفتحات العشوائية المؤدية من المناطق الزراعية والسكنية إلى الطريق، وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والإضاءة على مدار الساعة.

وفي ختام الجولة، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، وتيسيرًا على مستخدمي الطريق، تقرر ما يلي اعتبارًا من صباح غد السبت 20 سبتمبر 2025:

- فتح الحركو المرورية أمام القادم من طرق (القاهرة/الإسكندرية الزراعي – شبرا/بنها – بنها/المنصورة – بنها/الزقازيق) في اتجاه طريق السويس الصحراوي، وذلك في区 المسافة من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع السويس الصحراوي.

- استمرار الغلق المؤقت في الاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع الإسكندرية الزراعي.

- استمرار فتح الاتجاه من تقاطع الطريق مع السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع الإسكندرية الصحراوي، لتكون الحركة في الاتجاهين من القاهرة/السويس حتى الإسكندرية الزراعي، والعكس، وفي اتجاه واحد بين الإسكندرية الزراعي والإسكندرية الصحراوي.



وأكد الوزير استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ التوجيهات الخاصة بإجراء تحليل عشوائي لجميع سائقي الشاحنات والميكروباصات على هذا الطريق وكافة طرق الجمهورية، حرصًا على سلامة المواطنين وتأمين الحركة المرورية.