كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وفرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة في الساعات المتأخرة من الليل على مناطق من (الإسكندرية - العلمين - مطروح).

وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد يعمل على تلطيف الأجواء.

واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد).