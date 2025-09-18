إعلان

اضطراب الملاحة ورذاذ.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

07:36 م الخميس 18 سبتمبر 2025

طقس معتدل الحرارة

background

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج منها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) وسرعة الرياح 70 كم/ س وارتفاع الأمواج 4 أمتار.

الطقس

طقس معتدل الحرارة رياح أمطار شبورة رطوبة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة
